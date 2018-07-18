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18 Temmuz 2018 17:37

Polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtarak uyarılarda bulunuldu.

Polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

18 Temmuz 2018 17:37


Vatandaşlara broşürler dağıtan polis ekipleri vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlara broşür dağıtan polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatıp dolandırıcılık olaylarına karşı da dikkatli olmalarını söyledi.


Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerde, “Meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı vatandaşlarımızın yapmış oldukları para alışverişlerinde şüpheli durumlarla karşılaştıklarında öncelikle paraların birden çok güvenlik özelliklerini ve gerçek olan parayla karşılıklı kontrol etmeleri, sahte parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 155 Polis İmdat veya 156 jandarma hattını arayarak güvenlik güçlerine bilgi vererek yakalanmaları sağlanmalıdır” diye konuştular.




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