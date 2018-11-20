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Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda üzerinde bonzai bulunan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan denetimler neticesinde durumundan şüphelenilen M.Ü.Ş., isimli şahsın üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 7 gram bonzai ele geçirildi.


Uyuşturucu maddesine el konulurken gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ü.Ş., isimli şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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