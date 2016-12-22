Polis madde bağımlılarına yönelik uygulama yaptı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri madde bağımlılarına yönelik uygulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler mezarlık, park ve metruk mekanlarda uygulama yaptı. Madde bağımlısı gençlerin takıldığı yerlere yönelik yapılan uygulamada Mimar Sinan Kültür Parkı, Eğri Çayı Parkı, Demokrasi Parkı başta olmak üzere 10’un üzerinde park, Çırçır deresi, mezarlık gibi yerlerde GBT sorgulaması yaptı.

Uygulama yapılan yerlerde madde bağımlıların yanında diğer vatandaşlarında GBT’leri sorgulandı. Yapılan uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.