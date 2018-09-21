Polis memurları yaralı güvercin için seferber oldu

Adıyaman'da, gözleri görmediği için nöbet kulübesi camına çarpan güvercin için polis memurları adeta seferber oldu.

Gözleri iltihaplanmadan dolayı görmeyen bir güvercin Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan nöbet kulübesi camına çarptı. Cama çarparak yere düşen güvercini fark eden Polis Memurlarından Seda Direk ile Mustafa Çalık, güvercini alarak önce nöbet kulübesinde su ve yemek verip karnını doyurdu. Oldukça susayan güvercin biraz rahatlattıktan sonra tedavi edilmek üzere bir veteriner kliniğine götürüldü.

Gözleri görmeyen güvercinin klinikte tedavisinin devam ettiği öğrenildi.