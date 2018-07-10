Polis memuru kazara kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da görev yapan Polis Memuru Hacı D., yakınlarını görmek üzere izne ayrılarak memleketi Adıyaman’a geldi. Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında ikamet eden ailesini ziyaret eden Hacı D., beylik tabancasıyla kazara kendisini ayağından vurdu. Ayağından vurularak yaralanan polis memuru olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.