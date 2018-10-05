Polis merkezinde ‘Polis Pazarı' açıldı

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün koordinesinde şubede açılan Polis Pazarında, kurum çalışanlarının evlerinde kullanmadıkları ürünler ile alışveriş merkezlerinden alınan ürünler bir araya getirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, İş Adamı Abdullah Yalçın, Adıyaman Terziler Odası Başkanı Osman Demir, emniyet şube müdürleri ve çok sayıda polis memurunun katılımıyla Polis Pazarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Polis Pazarı gezildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Metin Alper, “Bugün burada Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün gayretleriyle katkılarıyla polis pazarımızın açılışını hep birlikte yaptık. Polis Pazarı fikri arkadaşlarımızda şu şekilde oluştu, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen dar boğazlar, sıkıntıları aşmaya yönelik olan çabalara yönelik bir çaba da bizden gelsin düşüncesiyle emniyet müdürlüğü personellerimizin evlerinde kullanmadıkları ya da ya da alıp hiçbir şekilde faydalanmadıkları ürünlerinden ceket, gömlek, kravat, pantolon, ayakkabı ve her türlü giyim ihtiyacı. Yine bunun yanı sıra battaniye, nevresim, çocuk kıyafetleri, oyuncaklara kadar. Biz bunları değerlendirmeyi düşündük. Arkadaşlarımızla bir tamim yayınladık. Bunun neticesinde arkadaşlarımızın getirdiği ürünleri burada bugün toplum destekli şube müdürlüğü bünyesinde sergiye çıkarttık. Buradaki ürünlerimizi Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz istedikleri zaman gelmek suretiyle buradan alıp götürebilirler. Ben buradaki faaliyetin Adıyaman'daki hayırseverlere örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür girişimler ve bu tür oluşumlar sıklıkla yapılıyor il merkezi ve ilçelerimizde. Bizde polis ile halk ilişkilerini geliştirmek adına böyle bir faaliyette bulunduk. Bu attığımız adımlar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü teşkilatının sadece asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına da cevap veren bir yapıda da hizmet verdiğinin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi üst katında açıklan Polis Pazarında bulunan bütün ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Aynı zamanda Polis Pazarına ürün bağışlamak isteyen vatandaşlardan da ürünler alınacak.