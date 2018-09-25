Polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekip ve personel tarafından il merkezi ve ilçelerimizdeki polis sorumluluk alanında uygulama yapıldı. İlkokul, ortaokul, lise çevreleri ile üniversite kampusları dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler, öğrenci yurtları ve yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İl genelinde 11 bölgede 63 ekip ve 166 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 250 okul çevresi, bin 730 şahıs, 27 internet salonu, 3 oyun salonu (playstation) , 48 kafe /kahvehane, 1 iddia bayi, 6 içkili yer, 2 büfe, 38 park/ bahçe ile 230 tane okul servis aracı ve 239 tane okul servis aracı haricinde kalan diğer aracın denetlendiği bildirildi.

Yapılan denetlemelerde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 1 işyerine idari işlem yapıldı. Trafik yönünden 37 okul servis aracına 23 bin 823 TL, 15 tane okul servis aracı haricinde kalan diğer araca ise 3 bin 620 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.