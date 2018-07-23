Polis şüpheli şahsı zor kullanarak gözaltına aldı

Olay, Turgut Reis mahallesi Zey Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis aranan bir şahsın içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi ancak otomobil durmayınca polis takibe aldı. Polis ekipleri otomobilin önünü Zey Cadde üzerinde keserek durdurdu. Otomobil içerisindeki şahsı göz altına almak isteyen polis mukavemet ile karşılaştı. Bunun üzerine polis ekipleri zor kullanarak şahsı kelepçeleyerek polis aracına bindirdi.

Gözaltına alınan şahsın yakalamasının olmadığı ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.