Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 19:24

Polis yanan uyuşturucuları sobadan tek tek çıkarttı

Adıyaman’da polisin baskın yaptığı uyuşturucu satıcısının karısı uyuşturucuları sobanın içine attı.

Polis yanan uyuşturucuları sobadan tek tek çıkarttı

15 Nisan 2017 19:24

Polis uyuşturucuları yanan sobadan tek tek çıkarttı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde daha öncede uyuşturucu ticareti yapan Mehmet E’nin evine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısının sentetik uyuşturucu maddesi bulundurduğu ihbarını alan polis şahsın evine operasyon düzenledi.


Polisin geldiğini gören uyuşturucu satıcısı Mehmet E.’nin karısı Fatma E. evde bulunan içime hazır 26 adet sentetik uyuşturucu paketini yanan sobanın içerisini attı. Polis kadının davranışlarından şüphelenmesi üzerine sobanın içine baktığında uyuşturucu maddeleri fark etti.


Yanan sobanın içerisinden paketlenmiş sentetik uyuşturucu maddesini yanmış halde çıkartan polis ekipleri, şahsın üzerinde de 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Toplam 30 adet 2’şer gramlık sentetik uyuşturucuya el koyan polis ekipleri ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Adli makamlara sevk edilen Mehmet E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:43
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:11
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!