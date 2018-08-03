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03 Ağustos 2018 20:29

Polise ateş eden şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Adıyaman’da pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polise ateş eden şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

03 Ağustos 2018 20:29


Olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi TOKİ Konutları önünde bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesi önünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan ve isminin Mehmet Teyfik K. (51) olduğu öğrenilen bir şahıs 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlilere küfür ve hakaret etti. Ardından şahsın çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe önce bıçak çeken şahıs daha sonra kaldığı baraka içerisinden 1 tabanca, 2 pompalı tüfekle çıkarak ateş etmeye başladı.


Polislere ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin ’teslim ol’ çağrısına rağmen elindeki silahlar ile ateş etmeye devam eden şahıs son olarak pompalı tüfekleri bırakarak, belinde silah ile polislere doğru yürüdü. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayan şahsı polisler sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polislere küfretmeye ve hakaret etmeye devam eden şahıs gazetecilere de küfretti.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa bindirerek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Mehmet Teyfik K. isimli şahsın 20 yıllık imam olduğu ve 8 yıl önce psikolojik sorunlarından dolayı malulen emekli edildiği öğrenildi. Şahsın üzerinde ve kaldığı yerde çeşitli ilaçlar bulundu.


Görgü tanıkları şahsın etrafa rastgele ateş ettiğini ve polisin olaya müdahale ettiğini söyledi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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