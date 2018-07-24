Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 18:37

Polisi görünce tabancayı atıp kaçtılar

Adıyaman’da, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerini gören motosiklet üzerindeki şahıslar, belindeki tabancayı sokak ortasına atarak kaçtı.

Polisi görünce tabancayı atıp kaçtılar

24 Temmuz 2018 18:37


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesinde ilerleyen bir motosiklet üzerindeki iki şahsın belinde silah olduğu bilgisini alan polis ekipleri Atatürk Caddesi Sümer Meydanında önünü kesip durdurmak istedi. Polisi karşılarında gören şahıslar, motosikletle ters şeride girerek ara sokaklara kaçtı. Şahısların kaçması ile şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan kovalamaca da kaçamayacaklarını anlayan şahıslardan biri belinde bulunan tabancayı çıkararak Sıratut Mahallesinde bir sokak ortasına fırlattı. Yaşanan olay sonrasında şahıslar ara sokaklarda izlerini kaybettirirken polis ekipleri tabancayı incelemeye aldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç