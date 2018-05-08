Polisin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman’da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yaygınlaşmasını önlemek amacı ile uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

2018 yılı Mart ve Nisan aylarında meydana gelen 91 çalışmada, 1 kilo 360 gram esrar, 1 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 100 gram eroin ve 990 adet ecstasy hap ele geçirildi. Bu olaylarda işlem gören 117 şahıstan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.