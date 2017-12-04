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04 Aralık 2017 17:49

Polisler anahtarcılar konusunda uyardı

Adıyaman’da polis ekipleri dağıttıkları broşürler ile vatandaşları ‘anahtarcı’ ve ‘çilingirci’ konusunda uyardı.

Polisler anahtarcılar konusunda uyardı

04 Aralık 2017 17:49


Adıyaman Demokrasi Parkı ve Yeni Pınar Cami önünde vatandaşlara broşür dağıtan Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Anahtar çoğaltma ve kilit değişimi gibi konularda Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirciler Odasına kayıtlı meslek mensuplarının dışındaki ruhsatsız kişilerden karşılanmaması uyarısında bulundu.


Sahta çilingircilerin, ilgili olmayan işyerlerine konulan makineler ile anahtar çoğaltan ikinci iş olarak anahtarcılık çilingirlik yapanlara kapı açtırmak, anahtar çoğaltmanın güvenlik açısından sakıncalı olduğunu dağıtılan broşürde belirtildi.


Broşürde ayrıca kasa anahtarı yaptığında ev ve otomobilin kapısı açtırıldığında çilingir tarafından tutanak tutulması gerektiğini belirtilirken, 15 yaşından küçüklere anahtar yapılmasının yasak olduğunu anlatan ekipler, 16 yaşından küçüklerin çilingir olarak görevlendirilmesinin sakıncalı olduğunu ve bina giriş kapılarının her zaman kapalı olmasına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.




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