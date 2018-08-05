Polisler kuran kursu öğrencileri ile bir araya geldi

Adıyaman Saltoğlu Camiinde kuran kursuna gelen öğrencileri ziyaret eden Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerle uzun süre sohbetler eden polis ekipleri öğrencilerin sorularını cevaplamayı da ihmal etmedi.

Polis ekipleri, öğrencilere, kişisel güvenlik kuralları, çocukların kanuni hakları, trafik kuralları ve polis mesleği anlattı.

Yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler ise polis ekiplerine teşekkür ettiler.