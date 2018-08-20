Polisler şehidin ailesi ile bir araya geldi

İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ve emniyet personelleri, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Polis Memuru Mahmut Kayan’ın ailesini Kurban Bayramı öncesinde ziyaret ederek şehit ailesine çeşitli hediyeler verdi. Şehit ailesini ile uzun bir süre sohbet edip şehit ailesinin sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını da soran Karaoğlan, “Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler ailelerimizdir” diye konuştu.