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Polisler yaralı güvercini tedavi etti

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tele takılan yaralı güvercini tedavi ederek tekrar doğaya saldı.


Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesini çevreleyen dikenli tellere güvercin takıldı. Dikenli tellere takılan güvercini fark eden polis memuru Cengiz Asker, yaralı güvercini tellerden kurtardı.


Daha sonra polis memuru Mesut Tok, kanadından yaralanan güvercini tedavi etti. İki gün boyunca yaralı güvercini tedavi eden polis memuru Mesut Tok, güvercin sağlığına kavuşunca doğaya salıverildi.


Duyarlı polis memurlarının bu davranışı büyük takdir topladı.

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