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08 Ocak 2017 13:42

Polisten kaçan araç sürücüsü alkollü çıktı

Polisten kaçan araç sürücüsü alkollü çıktı

08 Ocak 2017 13:42

Adıyaman’da polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde 02 BA 996 plakalı hafif ticari aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Cadde ve ara sokaklarda yaşanan kovalamacada hafif ticari araç sürücüsü aracını adliye binası önüne bırakarak yaya vaziyette kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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