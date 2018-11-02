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Polisten kumarbazlara baskın

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kumar oynatan ve oynayanlara operasyon yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kumar oynatan ve oynayanlara operasyon yaptı.


Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek operasyon yaptı. Cumhuriyet Mahallesinde bir yerde kumar oynatmaya yer temin eden Y.G. isimli şahıs ile kumar oynayan A.C. , İ.Y. ve Y.T. isimli şahıslar tespit edildi.


Kumar oyununda kullanılan malzemeler ile bir miktar para ile yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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