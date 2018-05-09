Popüler bilim yazarları aranıyor

Üniversitenin Merkez Külliyesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye üniversitenin akademik çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Bilim iletişimi ve bilim okuryazarlığının önemi, popüler bilim dergilerinin amacı, başarılı bir bilim yazısı ve haberi hazırlamak için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin anlatılması ile popüler bilim yazısı yazma konusunda istekli kişilere ulaşılması amacıyla düzenlendi.

Söyleşide TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Duran Akca, Bilim Genç Dergisi yazarlarından Nurulhude Baykal ve Bilim Çocuk Dergisi yazarlarından Yasemin Şahin hem TÜBİTAK’ın Popüler Bilim Dergileri hem de popüler bilim yazarlığı konusunda bilgiler verdi.

TÜBİTAK’ın hem bilimi sevdirmek hem de bilim okuryazarlığını her yaş grubuna yaygınlaştırmak için farklı yaş gruplarına farklı aylık dergiler ile hitap ettiğini dile getiren konuşmacılar, basılı ortamda gençler ve yetişkinler için 1967 yılından bu yana Bilim ve Teknik, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklar için 1998 yılından bu yana Bilim Çocuk ve okul öncesi minikler için ise 2007 yılından bu yana meraklı minik, dijital ortamda ise lise ve üniversiteli gençler için 2014 yılından bu yana bilim genç dergileri ile hizmet verdiklerini söyledi.