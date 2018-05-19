Poşetle çöpe atılan 3 kedi yavrusuna bir köpek annelik yapıyor

Gölbaşı’nda oturan Emişen Kayıcı isimli bir kadın, çöpe atılmış ve anneleri olmayan 3 kedi yavrusu buldu. Evine getirerek, beslemeye başladığı kedi yavrularına evde bulunan gold cinsi köpeğin de zarar vermediğini gördü. Kayıcı bir süre sonra köpeğin, yavrularla oynayıp, sarıldığını ve annelik yapmaya başladığını kaydetti. 17 yaşındaki Emişen Kayıcı, "Çöpe atılmış 3 yavru kedi vardı. Poşete koyulup çöpe atılmış vaziyetteydiler. Dayanamadım yavruları alıp eve getirdim. Evde besledim 4 yaşında Şila isimli gold köpeğim vardı. Yabancılık çekmediler. köpeğim, olumsuz bir tepki vermedi, aksine yavruları sahiplendi. Yavru kedilere annelik yapmaya başladı. Onları temizliyor, kendi yavrusu gibi seviyor, oyun oynuyor" dedi.

İnsanlardan sevecen

Emişen Kayıcı, yavruları poşetleyip çöpe atan insan vicdanına da seslenerek, "Köpeğim bile o insanlardan daha sevecen bir tavır sergiliyor. Vicdanı olan bir insan kedi yavrularını poşetleyerek, çöpe atıyor. Evdeki köpeğim ise, ezeli düşman oldukları bilinen kedilerin yavrularına annelik yapıyor. İnsanların bu durumdan ders alması gerekir. Hayvanlar da can taşıyor. Hayvanlara da biraz sevgi ve ilgi gösterirsek, onlar da bize sevgilerini gösterecektir. Zor şartlarda yaşayan bu hayvanlara sahip çıkalım" diye konuştu.