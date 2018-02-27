Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı "Historia İle Theria Arasında: İbn-İ Haldun Niçin Bir Tarih Filozofu Değildir?" adlı konferans düzenlendi.

Konferans öncesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından Rektörlük makamında kabul edilen Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Üniversitenin onur defterini imzalarken Rektör Prof. Dr. Gönüllü tarafından kendisine Adıyaman’ın tarihi değerlerinden biri olan Cendere Köprüsünü maketi takdim edildi.

Üniversite Merkez Külliyesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Konferansında Ünlü İslam Bilgini İbn-i Haldun’un hayatından kesitler aktararak eserlerine değinen Prof. Dr. Fazlıoğlu, "İbn-i Haldun 1332 yılında Tunus’ta doğmuştur. Birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptur. İbn-i Haldun, devlet hayatıyla dini hayatın sınırlarını ortaya koyarken bir çeşit Laik Devlet sistemini savunmuştu. 1406 yılında ölen İbn-i Haldun’un temel gayesi; İslam Medeniyetinin tarihi ve sosyolojik problemlerine ışık tutmak ve İslam kültürüne yeni bir canlılık kazandırmaktı" dedi.

Dünyaca ünlü bilginin Mukaddime adlı eserinden bahseden Prof. Dr. Fazlıoğlu, "İbn-i Haldun, Mısır’da kaldığı dönem içerisinde ünlü eseri Mukaddime’yi kaleme aldı. O güne kadar edindiği fikri, siyasi ve ilmi tecrübesiyle adeta muhteşem denilebilecek bir eser vücuda getirdi. Bu eserinin birinci cildinde önce tarihi olayları yani geçmişi gözler önüne serdi. İkinci cildinde sosyal olayları tahlil etti ve İslam toplumunun güncel problemlerini ortaya koydu. Üçüncü cildinde ise geleceğe ışık tutacak önemli tespitlerde bulundu ve metotlar belirledi. Eserinde daima objektif, realist ve tecrübeci bir hareket tarzını benimsedi. Coğrafi şartlarla sosyal hayatın ilişkisini, cemiyet şekillerini, din ve devlet hayatının sınırlarını, şehir ve köy ilişkisini, iktisadi hayatı, bilgi nazariyesini, ilimlerin tasnifini ve edebiyat meselelerini ele aldı. Genel dünya tarihine yer verirken, özellikle Türk tarihine geniş bir bölüm ayırdı” diye konuştu.

Konferansın ardından Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından Prof. Dr. Fazlıoğlu’na Üniversite Merkez Külliyesinde kendi adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.