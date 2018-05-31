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31 Mayıs 2018 09:34

Prof. Dr. Kurtoğlu Gölbaşı’nda öğrencilerle bir araya geldi

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Kurtoğlu Gölbaşı’nda öğrencilerle bir araya geldi

31 Mayıs 2018 09:34

Dr. Ramazan Kurtoğlu’nun konuşmacı olduğu "Osmanlı’dan Türkiye’ye Milli ve Yerli Ekonomi" adlı konferans düzenlendi.


Gölbaşı MYO konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Gölbaşı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazif Çetin, MYO akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Osmanlı’dan günümüze milli ve yerli ekonominin yanı sıra hayat tecrübelerini de dinleyicilerle paylaşan Prof. Dr. Kurtoğlu, birbirinden önemli konulara değinerek verdiği örneklerle öğrencilere gelecekteki hayatlarında nasıl bir yol haritası çizecekleri konusunda fikir verdi. Milli ve yerli olma konusuna vurgu yapan Prof. Dr. Kurtoğlu, "Milli ve yerli olmak için çalışacağız, öğreneceğiz, aklımızı kullanacağız ve kimseye muhtaç olmadan kendi milli ve yerli sermayemizle büyüyeceğiz" dedi.


Başarıya giden yol hikayelerinden bahsedilen etkinlik geniş bir katılıma sahne olurken anlatılan örnek başarı hikayeleri dinleyicilerden büyük alkış topladı.


Konferansın ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu’na Gölbaşı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazif Çetin tarafından teşekkür belgesi verildi.




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