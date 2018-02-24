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24 Şubat 2018 17:42

Protokol eşlerinden şehit ailelerine ziyaret

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı, vatan, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden şehitlerin en kıymetli varlıkları olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Protokol eşlerinden şehit ailelerine ziyaret

24 Şubat 2018 17:42


Her fırsatta şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Yasemin Kalkancı’ya şehit ailelerini ziyarette Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’ın eşi Fatma Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper eşlik etti.


Ziyarette şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı, şehitlerimizin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan ailelerini her fırsatta ziyaret etmekten ve onların yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Vatan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna sevdiklerini toprağa veren şehit ailelerinin ve bu uğurda gazi olan kardeşlerimizin daima yanında olacaklarını ifade eden Yasemin Kalkancı, “Vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile ülkemizin ve milletimizin bekası, devletimizin mevcudiyeti için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Onlar bizlere şehitlerimizin emanet ettiği en kıymetli emanetlerdir. Her fırsatta onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum” dedi.


Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı ve protokol eşlerine teşekkür etti.




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