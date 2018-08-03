PTT’den Kızılay’a kan bağışı

Adıyaman PTT Merkez Müdürlüğü müşteri salonunda düzenlen kampanyaya çalışanların yanı sıra vatandaşlarda destek verdi.

Adıyaman PTT Başmüdürü Remzi Fırat’ın yaptığı açıklamada, Adıyaman PTT Başmüdürlüğü çalışanları olarak Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunduğu belirtildi.

Fırat’ın açıklamasında, PTT Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasındaki protokol ile düzenlenen kampanya kapsamında PTT çalışanları kan verdi.

Her yıl, yılda 4 kez düzenlenen kan bağışı kampanyasının, sağlık durumu uygun çalışanların kan vermektedir.

Fırat, düzenlenen kampanya ile kurumun sosyal sorumluluk görevi yerine getirilmek ve toplumda da kan verme bilincini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.