PTT'den öğrencilere kırtasiye yardımı

PTT Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülke genelinde başlatılan yeni öğretim yılı kampanyası çerçevesinde kırtasiye malzeme dağıtımı Şehit Mehmet Özbek İlkokulunda gerçekleşti. Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunda düzenlenen dağıtım töreninde okula yeni başlayan öğrencilere, okul çantası, boya seti, eğlence kitabı ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman PTT Baş Müdürlüğü Müdürü Remzi Fırat, “Sevgili öğrencilerimize PTT Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen hediye paketlerini takdim ettik. Öğrencilerimize gönderilen çanta, çocuk dergisi ve kalemleri dağıttık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir, o yüzden bizim için önemlidir” diye konuştu.

Dağıtım törenine Adıyaman PTT Başmüdürlüğü Müdürü Remzi Fırat, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, okul müdürü Ramazan Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.