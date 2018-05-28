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28 Mayıs 2018 16:59

Rahmeteli Yetimler Derneğinden ailelere yardım

Adıyaman Rahmeteli Derneği tarafından 230 aileye ramazan paketi dağıttı.

Rahmeteli Yetimler Derneğinden ailelere yardım

28 Mayıs 2018 16:59


Rahmeteli Yetimler Derneği tarafından her yıl yapılan yardımlar Ramazan ayında da sürdü. Rahmeteli Derneği tarafından 230 aileye gıda paketleri dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler tespit edilerek içerisinde 10 kilo un, 10 kilo bulgur, 5 kilo pirinç, 5 kilo makarna, 5 kilo yag, 5 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 2 kilo zeytin, 1 kilo çay, 500 kilo çikolata bulunan paketleri sahiplerine ulaştırdı.


Rahmeteli Yetimler Derneği sorumlusu Şaban Tunçmen, dernek olarak yardımları arttırarak devam ettirdiklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirdi.




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