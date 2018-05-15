Ramazan ayı Adıyaman’da dolu dolu geçecek

Ramazan ayı boyunca Demokrasi Parkında düzenlenecek olan Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, etkinliklerin bu yıl da çok renkli geçeceğini söyledi.

Ramazan ayının manevi havasını tattırmak için Ramazan ayı boyunca her gün teravih namazı dolayısıyla 22.00’da başlayıp, 23.59’da sona erecek olan programlara tüm Adıyamanlıları davet eden Başkan Kutlu, “Hemşerilerimizin Ramazan ayının tadına varabilmesi için Ramazan ayını dolu dolu geçirecek bir program hazırladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Demokrasi Parkında düzenleyeceğimiz Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları programına birbirinden değerli sanatçı, yazar ve din adamı davet ettik. Tüm halkımızı bu eşsiz programlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayının ilk günü İshak Danış tarafından gerçekleştirilecek olan Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla, Yazar Mustafa Armağan’ın tarih sohbeti ile Grup Diriliş’in ilahi sunumu, ilahi sanatçıları Murat Belet, Abdurrahman Önül ve Grup Ravzanın ilahi sunumlarının ardından, usta tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nu Adıyamanlılarla buluşturulacak.

Adıyaman Belediyesi, programların devamında ilahi sanatçısı Sedat Anar’ı, Adıyaman Harfane Grubunu, tarihçi Melih Altınok ile ilahi grubu Grup Nida’yı, ilahi sanatçısı Umut Mürare’yi, halk müziği sanatçısı Uğur Işılak’ı, ilahi sanatçısı Sedat Uçan’ı, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan’ı, ilahi sanatçısı Ahmet Hakan Karagül’ü, tarihçi Talha Uğurluel’i, tarihçi İlknur Çevik ile ilahi grubu Medine İlahi Grubu’nu, ilahi sanatçısı Hasan Dursun’u, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’yı, ilahi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu’nu, tasavvuf şiiri sanatçısı Uğur Aslan’ı, Adıyamanlı türkücü Kahtalı Mıçı’yı, ilahi sanatçısı-şair Uğur Demir’yi, ilahi sanatçısı-şair Serdar Tuncer’i, ilahi sanatçısı Zeyd Şoto’yu ve tasavvuf müziğinin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan’ı Adıyamanlılarla bir araya getirecek.