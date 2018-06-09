Ramazan ayı nedeniyle mevlit okutuldu

Zafer mahallesi pazar yerinde iftardan önce okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından, vatandaşlara iftar yemeği verildi. Etkinliğe öncülük eden Hacı Hüseyin Güzel isimli vatandaş, “Mahallemizdeki birlik beraberlik ve dayanışmanın olduğunu gördük. Etkinliğimize katılan ve maddi destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Zafer mahallesinin etkinliğine Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.