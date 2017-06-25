Ramazan Bayramında camiler dolup taştı

Bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişi Belediye Camisine adeta akın etti. Yüzlerce insanın camide bayram namazı kılmak istemesiyle cami dolup taştı. Cami içerisinde yer bulan çoğu kişi cami içerisinde bayram namazlarını kılarken, yer bulayanlar ise, cami avlusunda bayram namazlarını kıldılar.

Bayram namazlarını Adıyaman Yeni Mezarlık Camisinde kılan, AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Emniyet Müdürü Metin Alper ile İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy namaz sonrası camide bulunan vatandaşlarla bayramlaştılar.

Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, “Yaklaşık 1 yıldır Adıyaman’dayım ve bu bir yıl dolu dolu geçti. Şehirlisiyle, köylüsüyle birlikte olduk acı, tatlı günlerimiz oldu. Biliyorsunuz çıkan kararnameyle Şanlıurfa valisi olarak atandım. Bayramdan sonra vatandaşlarımızla ayrılıp Şanlıurfa’ya geçeceğiz. Ben bütün Adıyamanlı kardeşlerimin, bayramını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşliğin hakim olduğu günlerdir. Sevinçlerin paylaşıldığı, üzüntülerinde paylaşarak azaldığı anlardır. Aslında bu bayramları fırtsat bilmemiz lazım, kırgınlıkların, dargınlıkların son bulması adına gerçekten vazgeçilmez günlerdir. Rabbimin biz insanlara, Müslümanlara hediye etmiş olduğu, ikram etmiş olduğu çok önemli anlardır. Bu anların kıymetini bilmemiz lazım, birliği, dirliği kardeşliği hepimizin sağlaması lazım, bu anları fırsat bilerek aramızdaki dargınlıkları bir tarafa bırakmak durumundayız. Fitneye, fesada fırsat vermeden Türkiye’nin emin adımlarla yoluna devam etmesi için gücünün yegane temsili olan birliği muhafaza etmesi lazım. Sadece ülkemiz açısından değil, bölgenin huzuru ve selameti açısından da güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç var” şekliden konuşarak herkesin Ramazan Bayramını kutladığını vurguladı.

TBMM Başkan Vekili Aydın, yaptığı konuşmaların ardından hayatını kaybeden yakınlarının Yeni Mezarlıkta bulunan kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.