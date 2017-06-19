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19 Haziran 2017 15:40

Ramazan Sokağı büyük ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Demokrasi Parkında gerçekleştirilen ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ programlarının bir parçası olan ‘Ramazan Sokağı’ vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ramazan Sokağı büyük ilgi görüyor

19 Haziran 2017 15:40


11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da birbirinden değerli isimleri hemşehrileriyle buluşturan ve buluşturmaya devam eden Adıyaman Belediyesi, ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ ismini verdiği etkinlikler kapsamında oluşturduğu ‘Ramazan Sokağı’ ile eski Ramazanları günümüze taşıyor. Ramazan ayının manevi havasını tattırmak için oluşturulan sokakta yer alan Osmanlı Macunu, Bici Bici, Şerbet, Nohut ve Karsambaç’ın yanı sıra yöresel yiyeceklerden çiğ köftenin de satıldığı stantlar oluşturan Adıyaman Belediyesi’nin bu hizmetinden oldukça memnun olan vatandaşlar, eski Ramazanları yaşaya bilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.




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