Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 13:46

Ramazan topu yeni yerinde

Ramazan ayının en önemli sembollerinden birisi olan Ramazan Topu, Adıyaman Kalesindeki yeni yerine yerleştirildi.

Ramazan topu yeni yerinde

13 Mayıs 2018 13:46


Ramazan ayının en önemli sembollerinden bir tanesi olan Ramazan topunu bakımdan geçirerek, Adıyaman Kalesindeki yeni yerine yerleştiren Adıyaman Belediyesi görevlileri, tıpkı eskiden olduğu gibi bu yılda Adıyamanlıların Ramazan boyunca oruçlarını Ramazan topuyla açacağını müjdeledi.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren ve amaçlarının Adıyamanlılara Ramazan kültürünü eksiksiz yaşatmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Geçmişte olduğu gibi bu yılda ilimizde Ramazan topu nostaljisi devam edecek. Bakımını yaptığımız ve Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesindeki yeni yerine yerleştirdiğimiz Ramazan topu her akşam iftar saatinde ve sahurda görevlilerimiz tarafından ateşlenecek. İnşallah bu yıl Ramazan ayını en güzel şekilde geçiririz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç