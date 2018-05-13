Ramazan topu yeni yerinde

Ramazan ayının en önemli sembollerinden bir tanesi olan Ramazan topunu bakımdan geçirerek, Adıyaman Kalesindeki yeni yerine yerleştiren Adıyaman Belediyesi görevlileri, tıpkı eskiden olduğu gibi bu yılda Adıyamanlıların Ramazan boyunca oruçlarını Ramazan topuyla açacağını müjdeledi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren ve amaçlarının Adıyamanlılara Ramazan kültürünü eksiksiz yaşatmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Geçmişte olduğu gibi bu yılda ilimizde Ramazan topu nostaljisi devam edecek. Bakımını yaptığımız ve Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesindeki yeni yerine yerleştirdiğimiz Ramazan topu her akşam iftar saatinde ve sahurda görevlilerimiz tarafından ateşlenecek. İnşallah bu yıl Ramazan ayını en güzel şekilde geçiririz” diye konuştu.