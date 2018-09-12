Ravza İlahi Grubunun ilk albümü çıktı

Ravza İlahi Grubu ilk profesyonel çalışma olan “Götür Beni Medine'ye” isimli albümü çıkarttı.

Adıyaman'da 12 yıl önce kurulan ve bir çok televizyon programına konuk olan Grup Ravza ilk albümünü çıkarttı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin yer aldığı albüm 8 eserden oluşuyor. Fatih Karakuş, Yunus Karakuş, Sinan Ulum, Ertuğrul Aslan, Halil İbrahim Yücel'den oluşan Grup Ravza, özellikle son yıllarda Adıyaman'ın ve sahabe Hazreti Safvan bin Muattal'ın tanıtımında etkin rol alıyor.

İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden grup üyelerinden Yunus Karakuş ve Halil İbrahim Yücel, yeni albüm ile ilgili bilgi verdi.

Yunus Karakuş, albümdeki bir parçaya klip çekeceklerini ve kentin tanıtımına katkı sunacaklarını belirtti.