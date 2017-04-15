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15 Nisan 2017 15:56

Referandum güvenlik toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde anayasa değişikliği halk oylamasının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için Kaymakam Murat Zadeleroğlu başkanlığına güvenlik toplantısı toplandı.

Referandum güvenlik toplantısı yapıldı

15 Nisan 2017 15:56


Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Personel Binbaşı Serdar Atakan, Emniyet Müdürü Cemal Avan, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.


Kaymakam Murat Zadeleroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldik. Amacımız halk oylaması öncesi ve sonrası gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ilçemizde rahat ve huzurlu bir ortamda bu süreci geçirmektir” dedi.




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