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29 Mayıs 2018 15:40

Refüj ve kavşaklara çiçekler ekiliyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan refüj ve kavşaklara çiçek ekimi yapılıyor.

Refüj ve kavşaklara çiçekler ekiliyor

29 Mayıs 2018 15:40


Adıyaman Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından peyzaj çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan refüj ve kavşaklara çiçek ekimi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent olması için tüm hızıyla çiçek ekim çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi, vatandaşların büyük bir takdirini topluyor. Belediye görevlileri tarafından refüj ve kavşaklara dikilen çiçeklerden dolayı vatandaşlar yapılan çiçek dikimi çalışmalarının Adıyaman’a güzel bir manzara oluşturacağını bu nedenle Adıyaman Belediyesi görevlilerine teşekkür ettiklerini belirtti.




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