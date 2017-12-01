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01 Aralık 2017 10:24

Rektör Gönüllü: “Adıyaman medeniyetimize öncülük etmiştir”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gönüllü: “Adıyaman medeniyetimize öncülük etmiştir”

01 Aralık 2017 10:24

Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman’ın il oluşunun 63. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman tarihi ve kültürel değerleriyle medeniyetimize öncülük etmiş önemli şehirlerimizden biri olduğunu söyledi.


Rektör Gönüllü, “Her düşünceden ve inanıştan insanın barış içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, ülkemize ve dünyaya örnek olmuştur. Barış ve huzurun yüzyıllardır hüküm sürdüğü Adıyaman, insanımızın ferasetli ve vakur duruşu sayesinde bugüne kadar birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir.


Hükümetimiz ve milletimizin destekleri sayesinde her geçen gün daha da büyüyen Adıyaman, her alanda gelişimini sürdürmektedir. Her yıl ülkemizin çeşitli illerinden Adıyaman Üniversitemize eğitim görmeye gelen gençlerimiz, şehrimizin büyümesi ve gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır. Bunun yanında, en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri olan kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte, Adıyaman’a büyük katkı sunmaktadır.


Bu anlamda Adıyaman’ın il oluşunun 63. yıl dönümünü kutluyor, başta eğitim, sanayi, tarım ve hayvancılık olmak üzere şehrimizin her alanda Türkiye’ye öncülük etmesini diliyorum” dedi.




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