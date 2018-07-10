Rektör Gönüllü: “Adıyaman’ı ilim şehri yapmak için çalışıyoruz”

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 2006 yılında kurulan üniversitenin son 7 yılını değerlendirdi.

Adıyaman Üniversitesinin kurulduğu 2006 yılından bu yana gelişimini sürekli olarak sürdürdüğünü ve bugün ülkemizin üniversiteleri arasında fark edilir bir konuma yükseldiğini vurgulayan Dr. Talha Gönüllü, 17 Mayıs 2011’de devraldığı rektörlük görevinin 7. yılı geride bıraktığını söyledi.

Tek gayesinin Adıyaman’ı bir ‘İlim Şehri’ yapmanın bir vesilesi olmak ve üniversitenin hak ettiği düzeye yükseltmek olduğunu kaydeden Rektör Gönüllü, “Bu gayeyle gecemizi gündüzümüze katarak, durup dinlenmeden izin-tatil demeden çalıştık. Aşk ve muhabbet ile çalıştığımız için de yorulma bilmedik. Geriye dönüp baktığımda vesile olduğumuz eserlerin gözle görülür şekilde insanlara hizmet veriyor olması gönüllerimizi mesrur ediyor.

Adıyaman Üniversitesi’ndeki değişim ve gelişimi tek bir kitapçık ile anlatmak ve aktarmak elbette mümkün değildir. Bu eser, bir nebze de olsa atiye bir haşiye olsun diye hazırlanmıştır. Sayfalar arasında dolaşırken fotoğraflar ve tablolar eşliğinde Adıyaman Üniversitesi’ndeki değişim ve gelişimi net olarak göreceksiniz. Sizler bir yandan bu değişim ve dönüşüme tanık olurken öte yandan Adıyaman ilinin tüm bu kazanımlarını fazlasıyla hak ettiğini bariz bir şekilde fark edecek ve mutluluk duyacaksınız. Tüm dileğim Adıyaman Üniversitesi’nin daha da gelişmesi ve bölgenin, ülkenin parlayan bir yıldızı olmasıdır. Hepinizi Adıyaman Üniversitesi’nin değişim ve dönüşümünün ayak seslerine şahit olmaya davet ediyorum” dedi.

Rektör Gönüllü, “2006’da kurulmuş çok genç bir üniversite olmasına rağmen, her geçen gün büyüyerek ve gelişerek hizmet vermeye devam ederken, dünya üniversitesi, ilim ve kültür merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir. Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak vizyonunu taşıyoruz” diye konuştu.

Gönüllü açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Adıyaman Üniversitesi, üniversite geneline 2015 yılında TS EN ISO 9001:2008 Belgesi almıştır. Böylece ADYÜ, bu belgeyi üniversite geneli için alan Türkiye’deki 25. üniversite olmuştur. TSE-KYS Yürütme Komitesi 31.05.2018 tarih ve 4129 nolu toplantısında Adıyaman Üniversitesi için belge yenileme kararı alınmıştır.

Üç farklı üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve

4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla üniversitemiz kurulmuştur.

2018 yılında ise Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi olmak üzere 13 fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 3 enstitü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Besni Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, Kahta Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulu bulunuyor.

Sürekli Eğitim Merkezi, Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor.

Akademik birim sayısı 2006 yılında 10, 2011 yılında 24, 2018 yılında 40’a yükseldi. Akademik çalışan sayısı 2006 yılında 149 iken, 2011 yılında 448, 2018 yılında 871’e ulaştı. Öğrenci sayısı 2006 yılında 3 bin 753, 2011 yılında 11 bin 758, 2018 yılında 20 bin 618’e yükseldi.”