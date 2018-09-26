Rektör Gönüllü geleceğin diş hekimleri ile buluştu

Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilk eğitim programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek'in yanı sıra Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek yaptı.

Diş Hekimliği mesleği ve etik kurallar üzerine konuşan Dekan Prof. Dr. Çiçek, “Başaramamak ayıp değildir, üzerine düşeni yapmamak ayıptır. Bizler eğitimci olarak üzerimize düşeni, sizler de öğrenci olarak üzerinize düşeni yapmak zorundasınız. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyulmalıyız, çalışmalıyız” dedi.

Programda konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hekim adaylarına tavsiyelerde bulunarak, “Henüz yolun başındasınız. Şunu belirtmek isterim ki insan, hayatı boyunca öğrenci olmalı. Çünkü bir şeyler öğrenmek dünyanın en güzel duygusudur. İnşallah burada gördüğünüz eğitimin ardından birer diş hekimi olacaksınız. Topluma, devlete, millete ve ailenize en iyi hizmeti vermek için çabalayın. Mevcut varlıklarınızı en iyi şekilde koruyunuz" dedi.

Rektör Gönüllü, "Üzerinde durmak istediğim bir başka husus ise internet ve sosyal medya kullanımıdır. Yaygın olarak kullanılan facebook, instagram, twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının kullanılması sırasında, arkadaşlarınıza, başka kişilere, büyüklerinize, büyüklerimize, kurumlara, ülkemize, değerlerimize, tarihimize karşı küçük dahi olsa olumsuz olacak paylaşım hallerinde, hakkınızda açılan disiplin soruşturmaları, mahkemeler gibi durumlarla karşılaşıp zarar görmeniz söz konusu olabilmektedir. Alınan disiplin cezaları ve mahkeme kayıtları sizlerin ileri ki hayatınıza dair beklentilerinizi karartabilmektedir. Dikkat edin, etik ve ahlak kuralları içerisinde olun. Ben hepinize hayat boyu başarılar diliyorum" diye konuştu.