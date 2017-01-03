Rektör Gönüllü lise öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü proje okulları arasında yer alan Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencileri ile eğitim işbirliği protokolü kapsamında bir araya geldi.

Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık’ı makamında ziyaret eden Rektör Gönüllü ziyaretin ardından öğrencilerle buluştu. Öğrencilere Adıyaman Üniversitesini tanıtan Prof. Dr. Gönüllü daha sonra fakülteler ve üniversitenin başarıları hakkında bilgi verdi.

Üniversiteyi tanıttıktan ve hedeflerini anlattıktan sonra öğrencilere vatan, millet ve vatandaşlık bilgisinden bahseden Prof. Dr. Gönüllü bireyin millete karşı sorumluluklarını söyledi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Prof. Dr. Gönüllü ülkede birlik beraberliğin önemine değinerek yerli üretim, milli eğitim ve milli ekonominin gerekliliğini anlattı.