Rektör Gönüllü lisesi öğrencileri ile buluştu

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Pamukçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Okul yönetiminin daveti üzerine katıldığı etkinlikte birikimlerini öğrencilere aktaran Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, eğitim ve kariyer üzerine konuştu.

Gönüllü, "Bizler eğitim neferleriyiz. Kaliteli eğitim vermekle yükümlüyüz. Çünkü toplumlar doğru yönetilip eğitim ile başarılı olurlar. Sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Bilginin sahibi olup onu geliştirip doğru alanlarda kullanmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Gelişime açık olmalıyız. Geleceğe dair planlarımız olmalı. Eğitimin ailede başladığının üzerini çizmek istiyorum. Ailede başlar, ömür boyu devam eder. Sevgi, saygı, dürüstlük ve çalışmak vazgeçilmezlerimiz olmalıdır. İnternet ve telefonun araç olduğunu, amaç olmadığını unutmamalıyız. Oldukça tehlikeli bir hal alan interneti kullanırken dikkatli olmalıyız. Teknolojiyi bilgi sahibi olmak adına kullanmalıyız. Ve şunu da belirtmek isterim ki her gün yeni bir bilgi edinmelisiniz. Bilgi sahibi olun başarılı olun" dedi.

Soru cevap kısmına geçilen söyleşi programında öğrenciler Rektör Prof. Dr. Gönüllü'ye sorular sorarken geleceğe dair planlarından bahsetti.