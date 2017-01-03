Rektör Gönüllü Suriyelilerle bir araya geldi

Adıyaman’da Suriyeli vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü, bir söyleşi gerçekleştirerek “Herkesin kendi ailesi önemlidir ancak biz en önemlisi olarak İslam ailesindeniz” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, zalimlerin ümmetle ve Müslümanlarla uğraşmaya devam edeceğini buna karşılık olarakta bizim güçlenmek gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükumetin, yerel yöneticilerin ve halkın Suriyeli kardeşlerin yanında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gönüllü, bir gün ümmet olarak huzurlu bir şekilde yaşayacaklarını vurguladı.