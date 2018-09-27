Rektör Gönüllü yeni öğrenciler ile buluştu

Dr. Mustafa Talha Gönüllü yeni öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe RektörProf. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, müdürler, akademik danışmanlar ile yeni öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik Adıyaman Üniversitesinin tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterisi ile devam etti. Ardından Üniversite Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Varınca, yeni öğrencilere üniversite ve merkez külliyesini tanıtarak öğrenci işleri, uzaktan eğitim, değişim programları, üniversitedeki sosyal, sportif ve kültürel imkan ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra konuşan Rektör Gönüllü, Adıyaman Üniversitesinde eğitim görmenin bir ayrıcalık olduğu söyledi. Gönüllü, "Üniversitemiz Türkiye'deki 200 civarındaki üniversite arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini üniversite geneline alan 12 üniversitenin 4.'südür. Fiziki ve beşeri olarak çok iyi durumdayız. 800'ü aşkın akademisyenimizin yanı sıra 600'ün üzerinde de idari çalışanımız ve 200 civarında destek personelimiz mevcut. Amacımız kaliteli eğitimi kaliteli fiziki alanlarda vermektir. Bizlere bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere geçmiş hükumetlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizleri vatanına, milletine, devletine ve ailesine faydalı birer birey olarak yetiştirmeyi şiar edindik. İnşallah Adıyaman Üniversitesinde bulunduğunuz süre zarfında sadece eğitime odaklanarak etik ve ahlak kuralları içerisinde eğitiminizi tamamlamayı hedef edinirsiniz. Hedefiniz güzel olursa sonucu da güzel olur inşallah. Bunun yanı sıra sizleri sosyal medya ve internet kullanımı hakkında da uyarmak istiyorum. Bizler büyüklerini seven küçüklerini sayan bir toplumuz. Bu geçmişte de böyleydi şimdi de böyle. Geleceğin emanetçileri olan sizler çok dikkatli olmalısınız. Hemen güvenip hemen inanmamalısınız. İnanacağınız kişiler aileniz olmalıdır. Mantıklı düşünüp ailenize ve kendinize yakışanı yapmalısınız. Sizleri Allah'a emanet ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.

Rektör Gönüllü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.