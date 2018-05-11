Rektör Gönüllü Zey Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Merkeze bağlı Zey Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Değerler Eğitimi kapsamında okul öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Gönüllü, öğrencilere hayat tecrübelerinden ve başarıya giden yolu aralamanın sırlarından bahsetti.

"Başarı için ilk şart azimdir" diyen Prof. Dr. Gönüllü, "Tek bir sesin, içeriden ya da dışarıdan gelebilecek herhangi bir kelimenin sizleri değiştirebileceğine inanın. Değişime ve gelişime sürekli açık olun. Şu an çok müreffeh durumda olabiliriz. Ancak bizler geçmişte zor günler de gördük, yaşadık. Bugün her şey var şükür. Ama belki bunların azalacağı dönemleri de görebilirsiniz. O nedenle zorluklara hazır olun. Kaynaşmış ve kenetlenmiş toplumlar ayakta kalırken, aksini yapan toplum ve devletler yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle benim tavsiyem gayret edin, çalışın, emek verin ve en iyisini yapmaya çalışın" şeklinde konuştu.