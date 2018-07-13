Rektör Gönüllü’den 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü açıklaması

Dr. Talha Gönüllü, 15 Temmuz hain darbe girişiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçerken asil Türk milletinin yazmış olduğu destan hala hafızalardaki yerini korumaya devam etiğini belirten Rektör Gönüllü, “Geçen süre zarfında, o gece ve öncesinde yaşanılanlar ve kirli amaç Türk milleti tarafından net ve berrak bir şekilde anlaşılmıştır. Bizler darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY ile kararlılıkla mücadele ettiğimiz gibi o gece de darbenin başarısız olacağının anlaşılmasından çok önce, daha darbe girişiminin başlangıcında darbe karşıtı ilk resmi bildiriyi yayımlamakla darbelerin karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım nezdinde hükumetimiz, devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu ilan etmiştik. Bir daha aynı ihanetleri yaşamamak için milli eğitimin önemine vurgu yapıyor, milli eğitimin bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak cehalete karşı ilim ve fikir ile vermekte olduğumuz mücadele gibi tüm terör örgütleriyle de kalemimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.