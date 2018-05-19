Rektör Gönüllü’den 19 Mayıs mesajı

Dr. Talha Gönüllü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Talha Gönüllü, Kurtuluş Savaşı için ilk adımın Samsun’da Gazi Mustafa Kemal tarafından atıldığı, düşman tarafından toprakları işgal edilmiş ülkeyi kurtaracak olan Milli Mücadelenin başladığı tarih olduğunu vurguladı.

Gönüllü mesajında, “Bu ülkenin yarınları olacak nice gençler, milli mücadele yıllarında bu vatan için toprağa düşmüş, vatan toprağının her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bir daha geleceğimizi heba etmemek için bugün, yarınlarımız olan gençlerimizin kıymetini biliyor, onları en iyi şekilde eğitmek ve donanımlı ha Dr. Talha Gönüllü, le getirmek, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bir yükseköğretim kurumu olarak, Adıyaman Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Gençlerimizin eğitim hayatları boyunca derslerine odaklanabilmeleri ve yoğunlaşabilmeleri, barınma ve beslenmeyi dert edinmemeleri için onlar adına bunları planlıyor ve sorunsuzca yürütüyoruz. Gençlerimizin en donanımlı şekilde yetişebilmeleri için eğitim müfredatlarımızı çağın gerekleri doğrultusunda en güncel bilgilerle güncelliyoruz. Uygulamaya önem veriyor ve her programda uygulama ve laboratuvar saatlerini çoğaltıyor, dönem içerisinde sektörde stajyer olarak çalışma imkân ve uygulamalarını artırıyoruz. Ayrıca yapılan uygulamaların değerlendirmesi amacıyla ödev, seminer, sunum ve projelerin notlandırılma imkânı veriyoruz. Gençlerimizin beden ve ruh sağlıkları için sportif ve kültürel faaliyetleri destekliyor, öğrenci topluluklarına her türlü desteği veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadeler kullandı.