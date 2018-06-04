Rektör Gönüllü’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlaması

Dr. Talha Gönüllü, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutlayarak, doğanın korunması ve temiz tutulmasını istedi.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, dünyanın insanoğlu tarafından korunması gereken bilindik bir yegane ev olduğunu vurgulayarak, "Buna rağmen ne yazıktır ki insanoğlu sanki bir başka yeri varmışcasına sahip olduğu bu mavi gezegeni hoyratça kirletmekte ve yok etmeye dönük olarak zarar vermektedir. Günümüzde çevre bilinci artıyor olsa da bu bilinç düzeyi, dünyayı kirletmekten korumaya yetmemekte ve her geçen zaman doğal bir alan daha kirlenmekte, içilebilir su miktarı azalmakta, soluduğunuz havanın kalitesi düşmekte, ekilebilir ve yaşanabilir doğal kalmış toprak alanı küçülmektedir” dedi.

Bu tür konularda her fert kendi üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Gönüllü, “Bizler, Adıyaman Üniversitesi olarak, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu kapsamda, çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesi olarak, her canlı türü için yaşanabilir bir alan oluşturmak adına külliyelerimizi olabildiğince yeşillendirip binlerce ağaç diktik. Ayrıca çevreye karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, yaptığımız inşaatların hafriyatlarından çıkan verimli örtü toprağını yeşillendirilecek alanlarda kullandık. Sıcak yaz aylarında bitki ve hayvanların su ihtiyacı için doğal göl çalışması yürütüyoruz. Geri dönüşüm için ambalaj atığı toplama projesi ile ’dumansız hava sahası’, ’sofrada sıfır artık’ ve ’israfa son’ gibi daha birçok çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyor, daha yaşanabilir ve temiz bir dünyaya erişmeye vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.