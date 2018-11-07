Rektör Gönüllü'den dünya ikincisi olan ampute takımına kutlama

Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupasında finale çıkarak dünya ikincisi olma başarısı gösteren Türkiye Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, Ampute Milli Takımının Angola ile yaptığı final karşılaşmasından uzatmalarda atılan penaltılar sonucu şampiyonadan ikincilikle ayrılarak Türk Milletini gururlandırdığını ifade etti. Başarıları nedeniyle takımı kutlayan Rektör Gönüllü, "Ampute milli takımımız geçen yıl Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı. Kardeşlerimiz bu yıl da dünya ikinciliğiyle herkese büyük coşku yaşattı. Kazandıkları başarıyla adlarını tarihe yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımızın oyuncuları, bugüne kadar elde ettikleri zaferlerin, büyük bir azim ve gayretin neticesi olduğunu bütün herkese ispat ettiler. Kendilerine duyulan güven ve inancın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ispat ettiler. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan üniversitemiz adına, elde edilen başarı hasebiyle milli takımımızın bütün oyuncularına teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı kutluyorum” diye konuştu.