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15 Mayıs 2018 17:16

Rektör Gönüllü’den İsrail’e tepki

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gönüllü’den İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 17:16

Dr. Talha Gönüllü, Filistin’de yapılan saldırılar kınayarak İsrail’e, tepki gösterdi.


Filistin’de yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Rektör Gönüllü, “Tarih, bugünü ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ederek büyük elçiliğini Kudüs’e taşıdığı ve bunun uğruna İsrail ile birlikte Filistinlilere katliam yaptığı bir gün, kanlı pazartesi olarak yazmıştır.


Adıyaman Üniversitesi olarak, son bilgilere göre bugün Gazze’de şehit edilen 55 kardeşimizi rahmetle anıyor, 2 bin 771 yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. ABD ve İsrail’in uluslararası toplumu ve hukuku hiçe sayan, ben yaptım oldumcu tavır, tek taraflı oldu, bittici davranışlarını reddediyor, ABD ve İsrail’i şiddetle kınayarak tel’in ediyoruz.


Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya özlemiyle, her zaman olduğu gibi ne kadar güçlü olursa olsun haksıza karşı dimdik durarak mücadele ediyor, sesimizi yükseltmeye de devam ediyoruz.


Ülkemizde ilan edilen 3 günlük yas gereği Adıyaman Üniversitesi olarak tüm mağdur ve mazlumların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, yapmakta olduğumuz mezuniyet törenlerinde yer alan eğlence kısımlarını iptal ettiğimizi, Filistinli kardeşlerimiz ile birlikte dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz” diye konuştu.




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