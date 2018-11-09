Rektör Gönüllü'nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Dr. Talha Gönüllü, 10 Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Talha Gönüllü, yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilme verdiği öneme işaret etti.

Rektör Gönüllü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.' sözüyle ilmin önemine vurgu yapmış ve hedefi ortaya koymuştur.

Bugün bizler de ilim ordusunun bir neferi olarak milli ve yerli düşünceyle ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Milletimizin tarihinde yetiştirdiği büyük liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri becerileri, liderlik ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının önünde tarihi bir şahsiyettir. Milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirerek, Cumhuriyeti bu toprakların tüm renkleri ile kaynaştırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman Üniversitesi camiası olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.