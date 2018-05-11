Rektör Gönüllü’nün Engelliler Haftası mesajı

Dr. Talha Gönüllü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Talha Gönüllü, hepimizin birer engelli adayı olduğu ve ’engelli yoktur engel vardır’ bilinciyle engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak için önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, yayımladığı mesajında, “Üniversite olarak engelli-engelsiz tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin ortak ve adilce faydalandığı, engelinden dolayı imkanlardan yoksun kalmadığı, yaşamdan tat aldığı ve mutlu olduğu bir üniversite yapma ve bunu kalıcı kılma adına çalıştık. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Yürüyüş yolları, asansörler, lavabolar, çalışma odaları ve dersliklerimiz engelli kardeşlerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızı destekleyici çalıştay, panel ve konferans gibi bilgilendirme amaçlı etkinliklerimiz de düzenliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması temennisiyle, tüm engelli kardeşlerimizin geleceğe daha umutla baktıkları huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.