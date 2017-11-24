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24 Kasım 2017 14:07

Rektör Gönüllü’nün Öğretmenler Günü Mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gönüllü’nün Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım 2017 14:07

Dr. Talha Gönüllü, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Dr. Talha Gönüllü, öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından en çok saygı duyulan ve itibar gösterilen mesleklerden biri olduğunu söyledi.


Rektör Gönüllü, “Bu ulvi vazifeyi hakkıyla yerine getiren nice öğretmenimiz medeniyetimizin inşasında büyük bir rol üstlenmiştir. Milletimizin savaş yıllarında, yoksulluk zamanlarında dahi öğretmenlerimiz vazifelerini yerine getirmekte bir an bile tereddüt etmemiştir.


Bugün de yine aynı şekilde yol göstericilik görevini yerine getiren yüz binlerce eğitimcimiz; fedakarlık, sabır ve sevgiyi heybesine doldurmuş, ülkemizin daha müreffeh ve aydınlık yarınları için mücadele etmektedir.


Bu itibarla, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ise rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.




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